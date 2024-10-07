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Slovakya Başbakanı Fico: 'Ukrayna'nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur'

Slovakya Başbakanı Fico: 'Ukrayna'nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur'
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduğunu belirterek, bunun 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olabileceğini ifade etti. Fico, savaşın çözümünün diplomasi yoluyla olması gerektiğini vurguladı.

SLOVAKYA Başbakanı Robert Fico, "Ukrayna'nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur" dedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya ulusal televizyonu STVR'ye verdiği röportajda, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin konuştu. Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün tüm üye ülkelerin onayı ile olacağını belirten Fico, "Ukrayna'nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur. Slovakya Cumhuriyeti'nin Başbakanı olduğum sürece milletvekillerine Ukrayna'nın NATO üyeliğine asla onay vermemelerini telkin edeceğim" dedi.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduğunu söyleyen Fico, Batı'yı çatışmayı körüklemekle suçladı ve savaşın kavga yerine diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu tutumunu ABD'den ve Ukrayna'dan gizlemediğini kaydeden Fico, görüşlerini bugün bir araya geleceği Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'e de söyleyeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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