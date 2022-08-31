Sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün Bill Gates'in profiline koyduğu fotoğraf kafaları karıştırdı

Koronavirüsü aşı satmak için bilinçli olarak çıkardığı iddia edilen dünyaca ünlü milyarder Bill Gates, Trakya'daki tırtıl istilasından sorumlu tutulmuştu. Adı "Olağan şüpheli"ye çıkan Gates'in Yunanistan'da sivrisinekler aracılığıyla yayılan Batı Nil Virüsü nedeniyle 11 kişinin öldüğü gün Twitter hesabının kapak fotoğrafını bir sinek görseliyle değiştirmesi ise sosyal medyada infial yarattı. Gates gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kısa sürede değiştirmek zorunda kaldı.

Koronavirüs salgınını aşı satmak için bilinçli olarak çıkardığı ve salgın sırasında yaptığı yatırımlardan milyonlarca dolar kazandığı iddiası nedeniyle ismi 'Olağan şüpheli'ye çıkan dünyaca ünlü milyarder Bill Gates, Trakya'yı etkisi altına alan tırtıl istilası sırasında da akıllara gelen ilk isim olmuştu.

İNSANLARI TEHDİT EDEN TÜM OLAYLARIN ARKASINDAN O ÇIKIYOR

Yapay et ve iklim değişikliği gibi insanları tehdit eden tüm olayların arkasından çıkan Gates'in son hareketi ise özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi.

TWITTER PROFİLİNE YÜKLEDİĞİ GÖRSEL TEPKİ ÇEKTİ

Sivrisinekler aracılığıyla yayılan Batı Nil Virüsü'nün, Yunanistan'da bir gün içinde 11 kişinin ölümüne neden olduğu gün, Twitter kapağına bir sinek fotoğrafı yükleyen Gates, "Acaba?" sorusunu akıllara getirdi.

GATES VAKFI GENETİĞİYLE OYNANMIŞ SİVRİSİNEK ÜRETEN BİR PROJEYİ DESTEKLİYOR

Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurucusu olduğu Bill and Melinda Gates Vakfı'nın, sıtmayı önlemek için genetiği değiştirilmiş sivrisinek üreten bir girişimi desteklediği biliniyor. Gates Vakfı sıtma direktörü Philip Welkhoff, geçtiğimiz yıl yaptığı bir basın açıklamasında, "Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler diğer vektör kaynaklı hastalıkların kontrolünde umut vaat ediyor, bu nedenle bunların sıtma için tamamlayıcı müdahalelerin yanı sıra diğer kullanım alanlarını keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.