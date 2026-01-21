Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında büyüyen çatışmalar ve ilan edilen ateşkesin ardından ABD'nin Suriye temsilcisi Barrack da Suriye'de artık SDG'ye ihtiyacın kalmadığını açıklaması Kürt sanatçı Şivan Perver'i küplere bindirdi. ABD'ye gözyaşları içinde seslenen Perver, "Bizi kullanıp attınız" dedi.

Suriye ordusunun YPG/PKK'ya yönelik başlattığı operasyonda terör örgütü işgal ettiği bölgeleri terk etmek zorunda kaldı. Daha sonra Şam hükümeti ile SDG'ye 4 gün süre vererek ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

ABD, YPG İLE ORTAKLIĞINI BİTİRDİ

Terör örgütü Suriye'den temizlenirken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, YPG'nin Suriye'de DEAŞ terör örgütüyle mücadelede birinci ortak olma vasfını tamamen yitirdiğini, çünkü artık Suriye'de bir devlet olduğunu söyledi. Barrack, YPG'ye Şam'a entegre olma çağrısı yaptı.

AĞLAYARAK ÇAĞRIDA BULUNDU: BİZİ KULLANIP ATTINIZ

ABD'nin Suriye'de SDG'yi terk etmesinin ardından Şivan Perver, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile ABD'ye ve Başkan Donald Trump'a gözyaşları içinde seslendi. Perver, söz konusu açıklamasında Kürtlerin DEAŞ saldırıları altında olduğunu dile getirdi. Suriye'deki operasyonlara ilişkin olarak "Bizi kullanıp attınız. Amerika, Sayın Trump bunu yapmayın" " ifadelerini kullanan Perver, ABD'ye bu operasyonlara izin vermemesi çağrısında bulundu.