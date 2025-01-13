Sırbistan, Rusya ile imzaladığı silah tedarik sözleşmelerini iptal etti

Sırbistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milan Mojsilovic, silah tedarik sözleşmelerinin iptal edildiğini belirtti. Mojsilovic, "Rusya Federasyonu'ndan silah teslimatları şu anda pratik olarak imkansız. Yeni durumu diplomatik kanallar aracılığıyla aşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAZI SÖZLEŞMELER ERTELENDİ

Sözleşmelerin bazıları iptal edilirken, diğerleri uluslararası ilişkiler normalleşene kadar ertelendi. Belgrad, artık İsrail, Çin ve Batı ülkeleri gibi farklı kaynaklardan askeri teçhizat temin etmeye odaklanıyor.

İSRAİL İLE 335 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Sırbistan, Fransa'dan 12 adet Rafale savaş uçağı tedariki gibi büyük anlaşmalara imza atarken, İsrail ile de askeri iş birliğini ilerletiyor. İsrail'in Elbit Systems şirketi, Sırbistan'a PULS roket topçu sistemleri ve Hermes 900 insansız hava araçları teslim etmek üzere 335 milyon dolar değerinde anlaşmalar yaptı.

ASKERİ EKİPMANLARIN BAKIMI AKSATILMIYOR

Sırbistan ordusu, mevcut Sovyet ve Rus tasarımı ekipmanlar için yedek parça tedarikini sürdürülebilir ve esnek bir sistemle sağlıyor. Mojsilovic, bu konuda detay vermedi ancak askeri ekipmanların bakımının aksatılmadığını belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ HEDEFİ DEVAM EDİYOR

Sırbistan, askeri tarafsızlık politikasını sürdürürken, Avrupa Birliği'ne katılma çabalarını da hızlandırıyor. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin AB üyeliği hedefini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Bu çabalar, Belgrad'ın Batı ile askeri ilişkilerini derinleştirmesine ve Rusya'dan uzaklaşmasına yol açıyor.