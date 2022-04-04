Canlı yayında buzdolabının içinden çıkan Aleksandar Vucic, Sırbistan'da bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi

Sırbistan'da dün yapılan yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde, henüz resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic 2. kez cumhurbaşkanı seçildi. Vucic, rakiplerinden Zdravko Ponos'un yüzde 17,7, Milos Jovanovic'in yüzde 5,9, Milica Djurdjevic Stamenkovski'nin yüzde 4,5, Bosko Obradovic'in yüzde 4,4, Stojkovic'in yüzde 3,15, Branka Stamenkovic'in yüzde 2, Misa Vacic'in ise yüzde 0,9 oy aldığını bildirdi.

YÜZDE 44'ÜNÜ ALDI

"Aleksandar Vucic - Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" liderliğindeki listenin, mecliste yaklaşık 124-125 sandalye ile oyların yüzde 44'ünü kazandığını belirten Vucic, seçimlere yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi katıldığını söyledi. Vucic, "Halkıma müteşekkirim ve önümüzdeki süreçte çalışıp çabalayıp daha birçok şeyi başarmalıyız." ifadesini kullandı.

Aleksandar Vucic

BUZDOLABINDAN ÇIKMIŞTI

Vucic, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında şaşkınlık yaratan bir harekete imza atmıştı. Sunucu tarafından kapısı açılan buzdolabının içinden elinde kavanozla çıkan Vucic, yaptığı açıklamada "Herkes benden o kadar sıkılıyor ki buzdolabından çıkacağımı düşünüyorlar" ifadesini kullanmıştı.