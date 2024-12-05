Sınıfa giren yarasa tarafından ısırılan öğretmen hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde öğretmenlik yapan 60 yaşındaki Leah Seneng, ders esnasında sınıfına giren bir yarasayı çıkarmaya çalışırken yarasa tarafından ısırıldı.

BİRKAÇ HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Seneng'in olaydan birkaç hafta sonra hayatını kaybettiği ifade edilirken, ailesi ve arkadaşları tarafından yapılan açıklamada Seneng'in kuduz belirtileri göstermediği ifade edildi.

YETKİLİLERDEN AŞI UYARISI

Sağlık yetkilileri, öğretmenin ısırık sonrası tıbbi müdahale alıp almadığını ve güncel sağlık durumu gibi bilgileri araştırdıklarını açıkladı.

Yetkililer tarafından ayrıca kuduz riski taşıyan hayvanlarla temasın ardından hızlı bir şekilde aşı yaptırılması gerektiği hatırlatıldı.