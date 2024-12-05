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Sınıfa giren yarasa tarafından ısırılan öğretmen hayatını kaybetti

Sınıfa giren yarasa tarafından ısırılan öğretmen hayatını kaybetti
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ABD'de ders esnasında sınıfa giren yarasa tarafından ısırılan 60 yaşındaki bir öğretmen, olaydan birkaç hafta sonra hayatını kaybetti. Öte yandan yetkililer olayın ardından kuduz riski taşıyan hayvanlarla temasın ardından hız bir şekilde aşı yaptırılması gerektiği uyarısında bulundu.

ABD'nin California eyaletinde öğretmenlik yapan 60 yaşındaki Leah Seneng, ders esnasında sınıfına giren bir yarasayı çıkarmaya çalışırken yarasa tarafından ısırıldı.

BİRKAÇ HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Seneng'in olaydan birkaç hafta sonra hayatını kaybettiği ifade edilirken, ailesi ve arkadaşları tarafından yapılan açıklamada Seneng'in kuduz belirtileri göstermediği ifade edildi.

YETKİLİLERDEN AŞI UYARISI

Sağlık yetkilileri, öğretmenin ısırık sonrası tıbbi müdahale alıp almadığını ve güncel sağlık durumu gibi bilgileri araştırdıklarını açıkladı.

Yetkililer tarafından ayrıca kuduz riski taşıyan hayvanlarla temasın ardından hızlı bir şekilde aşı yaptırılması gerektiği hatırlatıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Her ne olursa olsun , bir hayvan tarafından ısırılan mutlaka kuduz aşısı yaptırmalı. Zira tedavisi yok...

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

YABANI HAYVANLARDA INSANLAR ICIN TEHLIKELI OLABILECEK HERTÜRLÜ PARAZIT VE MIKROP BULUNABILIR! ARI SOKMASINDAN HAYATINI KAYBEDENLER VAR !

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