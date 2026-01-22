Haberler

Sındırgı'da 100'den fazla deprem oldu, uzman isimin tepkisi endişeyi artırdı: Kudurdu

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 4,1 ve 4,4 olan yaklaşık 100 artçı sarsıntı kaydedildi. Yaşanan hareketlilik endişe yaratırken, deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Sındırgı'da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor" dedi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Saat 18.11'den sonra Sındırgı'da 100'e yakın artçı deprem kaydedildi.
  • Saat 23.11'de 4,1 ve saat 23.28'de 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha meydana geldi.

Afet bölgesi ilan edilen ve son dönemde sık sık depremler meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi son 15 saattir sallanıyor. Saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen Sındırgı'da o saatten bu yana 100'e yakın artçı meydana geldi.

İLK DEPREM 18.11'DE OLDU

AFAD'dan edinilen bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, 11.58 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremle ilgili Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

20 DAKİKA ARAYLA 4,1 VE 4,4 DEPREM

Saat 18.11'deki 4,5 büyüklüğünün ardından Sındırgı'da saat 23.11'de 4,1 ve saat 23.28'de ise 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 02.12'de 3.9, 02.21'de 3.7, 02.27'de 4.00 büyüklüğünde depremler oldu. Sabaha karar sallanan ilçede AFAD verilerine göre 100'e artçı kaydedildi.

"DİNMEMESİ ŞAŞIRTICI"

Sındırgı'daki depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçı sarsıntıların yoğunluğuna dikkat çekti.

Ercan, "Sındırgı'da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Bu da problemin volkanik bir deprem olduğu açıkça ortada daha ne bekleniyor anlamış değilim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

