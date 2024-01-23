Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7'lik deprem kamerada

Çin ile Kırgızistan sınırında bulunan Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem anında yaşananlar panik dolu anlar kameralara yansırken bölge halkı soğuğa rağmen geceyi sokakta geçirdi.

SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Türkiye saati ile 21.09'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek sokakları

DEPREM ANI VE SONRASINDAKİ PANİK KAMERADA

Deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedilirken bölge halkı sokaklara indi. Deprem anında dairelerdeki avizelerin sallanması ve deprem sonrası insanların sokaklara inmesi kameralara yansıdı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek sokakları

BİŞKEK HALKI GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı. Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler dikkati çekti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek sokakları