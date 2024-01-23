Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7'lik deprem kamerada
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında yaşanan panik dolu anlar kameraya yansıdı. Bölgeden gelen görüntülerde dairelerdeki avizelerin sallandığı ve bölge halkının sokaklara çıktığı görüldü.
Çin ile Kırgızistan sınırında bulunan Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem anında yaşananlar panik dolu anlar kameralara yansırken bölge halkı soğuğa rağmen geceyi sokakta geçirdi.
SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Türkiye saati ile 21.09'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.
DEPREM ANI VE SONRASINDAKİ PANİK KAMERADA
Deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedilirken bölge halkı sokaklara indi. Deprem anında dairelerdeki avizelerin sallanması ve deprem sonrası insanların sokaklara inmesi kameralara yansıdı.
BİŞKEK HALKI GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı. Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler dikkati çekti.