Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın Phatthalung bölgesinde şiddetli bir fırtına sırasında gökten düşen gizemli siyah kayalar halk arasında heyecan oluşturdu. Palmiye bahçesine düşen 20 kilogram ağırlığındaki bu kayaları evlerinde saklayan bir çift, sağlıklarında iyileşme yaşadıklarını iddia etti. Bilim insanları ise, göktaşlarının sağlığa faydalı olduğuna dair bilimsel kanıt bulunmadığını belirtti.

Tayland'ın Malezya sınırına yakın Phatthalung bölgesinde şimşekli bir fırtına sırasında gökten düşen gizemli siyah kayalar, bölge halkı arasında heyecan yarattı.

Yerel saatle sabah 02:00'de meydana gelen olay sırasında şiddetli yağış ve şimşekler görüldü. Wichet Siriphuwadon ve eşi Maneerat'ın palmiye bahçesine düşen siyah renkli kayaların toplam ağırlığının 20 kilogramı aştığı belirtildi.

Kayaları evlerinde saklayan çift, bir ay içinde sağlıklarında gözle görülür iyileşme yaşadıklarını iddia etti. Maneerat, "Kendimi daha enerjik hissediyorum, ruh sağlığım düzeldi" dedi.

Olay bölge halkı arasında heyecan yarattı. Bazı vatandaşlar, kayaların üzerindeki desenlerde şanslı sayılar aradıklarını ve bu sayıları piyango biletlerinde kullanmayı planladıklarını söyledi.

Bilim insanları, göktaşlarının sağlığa faydalı olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını vurgulayarak, halkı temkinli olmaya çağırdı.

Tayland'da daha önce de benzer olaylar yaşandı. 2015 yılında Kanchanaburi bölgesinde yeşil ve turuncu renkte bir meteor görülmüştü. 2022'de ise Çin'e ait bir roketin parçalarının ülkeye düşme ihtimali gündeme gelmişti.

Yetkililer, gizemli kayaların kaynağını belirlemek için inceleme başlattı. Öte yandan Tayland'da şu anda en az sekiz ili etkileyen şiddetli fırtınaların devam ettiği bildirildi.

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
img

Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum
img

İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti
Oğlu da paylaşınca yer yerinden oynadı! Bir ülke alarma geçti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kadir İpek kimdir? Kadir İpek Twitter olayı nedir? AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi? Koç erkeği balık kadını uyumlu mudur? Koç erkeği ve Balık kadını ilişkisi nasıl olur? Ret mi red mi? TDK ret nasıl yazılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Erdoğan 2025 Asgari ücret açıklamasında neler söyledi? CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.