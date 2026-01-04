Haberler

Şili Devlet Başkanı Boric: Bugün Venezuela hedefte, yarın başka ülke olabilir

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, uyuşturucu-terörizm bahanesiyle Venezuela'nın hedef alındığını belirterek, bu durumun başka ülkeleri de etkileyebileceğine dikkat çekti. Boric, egemenlik ve uluslararası hukukun önemine vurgu yaptı.

ŞİLİ Devlet Başkanı Gabriel Boric, "Bugün, uyuşturucu-terörizm bahanesi ve kaynaklarını kontrol etme niyetinin dile getirilmesiyle Venezuela hedef alınmaktadır. Yarın ise başka bir ülke, başka bir bahaneyle hedef olabilir" dedi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sanal medya hesabından, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Şili'nin ilke ve değerleriyle tam uyum içinde hareket edeceğini kaydeden Boric, bu konunun 'diktatörlükleri desteklemek ya da meşrulaştırmak anlamına gelmediğini' bildirdi. Asıl meselenin, 'bir ülkenin geleceğine kimin ve hangi meşruiyetle karar verdiği' olduğunun altını çizen Boric, egemenlik ve uluslararası hukukun vazgeçilmez olduğunu belirtti. Boric, "Bugün, uyuşturucu-terörizm bahanesi ve kaynaklarını kontrol etme niyetinin açıkça dile getirilmesiyle Venezuela hedef alınmaktadır. Yarın ise başka bir ülke, başka bir bahaneyle hedef olabilir" ifadelerini kullandı.

