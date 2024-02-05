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Şili'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 110'a Yükseldi

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Güney Amerika ülkesi Şili'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a çıktı. Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının daha da artacağını ve Ulusal Yas Günü ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca, yangınlarla mücadele için askeri birliklerin bölgeye konuşlandırılacağını ve gereken tüm kaynakların hazır bulundurulacağını belirtti.

Yanmış ev ve araçlar

QUILPUE (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, koşullar göz önüne alındığında yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının artacağını, pazartesi ve salı günlerini, hayatını kaybedenler için Ulusal Yas Günü ilan edildiğini söyledi.

Yangınlardan etkilenen bölgelere askeri birliklerin konuşlandırılacağını ifade eden Boric, ihtiyaç olan tüm kaynakların hazır bulundurulacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Carolina Toha ise itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Dünya

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