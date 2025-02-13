Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü

Şili'de tatil yapan aile Macellan Boğazı'nda korku dolu anlar yaşadı. 8 Şubat'ta anestezist Dell Simancas (49) ile oğlu Adrián Simancas (24) bot gezisi yapmaya karar verdi.

KAMBUR BALİNA GENCİ YUTTU

Baba ve oğlu botlarıyla beraber denizde yarışmaya başladı. Bu esnada Adrián Simancas'ın yanına devasa bir kambur balina yaklaştı. Aniden suyun yüzeyine çıkan balina, genci kullandığı botla beraber yuttu. Birkaç saniye boyunca su altında kalan balina, tekrar yüzeye çıkarak genci geri tükürdü.

BABASI SÜREKLİ "SAKİN OL" DEDİ

Genç mucize eseri olayı yara almadan atlattı. Dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden babanın soğukkanlılığı ve oğluna sürekli "Sakin ol" diyerek telkinde bulunması dikkatlerden kaçmadı.

"DÖNDÜĞÜMDE YÜZÜME ÇARPAN ETLİ BİR ŞEY HİSSETTİM"

CHV Noticias'ın haberine göre, Adrián Simancas, körfezi kürek çekerek geçmek istediklerini belirtti. Kürek çekmenin iyi gittiğini ancak havanın aniden kötüleştiğini belirten genç korku dolu anları, "Arkamdan bir şeyin bana çarptığını hissettim. Bir dalga olduğunu düşündüm ama çok güçlüydü. Arkamı döndüğümde yüzüme çarpan etli bir şey hissettim, mavi ve beyaz gibiydi. Yukarıdan ve çapraz olarak bana doğru geldi ve beni batırdı. Öldüğümü, bir şeyin beni yediğini, beni yutmak için saldırdıklarını düşündüm ve sudan çıkmam üç saniye sürdü." ifadeleriyle anlattı. Genç, can yeleğinin onu yüzeye çıkardığını ve yaşadığı şeyi çok sonradan fark ettiğini belirtti.

"BALİNA OLDUĞUNU SONRADAN ANLADIK"

Baba Dell Simancas ise, "Korku anı, yüksek sesi duyduktan sonra onu veya tekneyi göremedikten sonraydı. Sonra su yüzeyinde belirdi ve bir şeyin parçasını gördüm. Sonra bunun balina olduğunu ve onu ağzında sıkıştırdığını fark ettik." diye konuştu.