Şili'de ambulans uçağı düştü: 6 ölü

Güney Amerika ülkesi Şili'de ambulans uçağın düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Metropolitan Bölgesi Başkanlık Delegesi Gonzalo Gonzalo Duran, yaptığı açıklamada Metropolitan bölgesine bağlı Curacavi kentindeki dağlık alana düşen ambulans uçağın enkazına ulaşıldığını belirtti.

6 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Duran kazada, uçaktaki pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.