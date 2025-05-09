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Şili'de ambulans uçağı düştü: 6 ölü

Şili'de ambulans uçağı düştü: 6 ölü
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Güney Amerika ülkesi Şili'de bir ambulans uçağının düşmesi sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti. Uçağın enkazına ulaşan yetkililer, kazada pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisinin bulunduğunu açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Şili'de ambulans uçağın düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Metropolitan Bölgesi Başkanlık Delegesi Gonzalo Gonzalo Duran, yaptığı açıklamada Metropolitan bölgesine bağlı Curacavi kentindeki dağlık alana düşen ambulans uçağın enkazına ulaşıldığını belirtti.

6 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Duran kazada, uçaktaki pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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