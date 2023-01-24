Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın 'yazılı anayasası' dinlemeye takıldı

Övgü Pınar / Roma

İtalya’da geçen hafta yakalanan mafya babası Matteo Messina Denaro’nun 30 yıl boyunca yakalanmaktan kurtulabilmesini sağlayan şebekeye yönelik operasyonlar sürüyor.

Messina Denaro’nun kimliğini kullandığı Andrea Bonafede ile bir mafya üyesi 7 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, Sicilya mafyası Cosa Nostra’nın yazılı bir ‘anayasa’ hazırladığı da belirlendi.

Geçen hafta Palermo’da kanser tedavisi gördüğü klinikte yakalanan Messina Denaro’nun hastaneye sunduğu kimliğin ve son 6 aydır yaşadığı evin sahibi Andrea Bonafede dün gözaltına alındı.

Palermo’da bu sabah yapılan operasyonda da, Messina Denaro da dahil mafya liderlerine yardım ve yataklık yaptıklarından şüphelenilen 7 kişi yakalandı.

Cosa Nostra’nın Pagliarelli bölgesi klanından olan bu 7 kişinin, 43 yıl boyunca kaçak hayatı yaşadıktan sonra 2006’da yakalanan eski mafya babası Bernardo Provenzano’nun kaçışında da rol oynadığından şüpheleniliyor.

‘Kurucu babaların yazdığı tüzük’

Pagliarelli klanına yapılan operasyonda, Cosa Nostra’nın yazılı bir ‘tüzük’ hazırladığı da ortaya çıktı. Dinlemeye takılan bir klan patronunun ‘‘kurucu babaların yazdığı yazılı bir tüzükten’’ bahsettiği duyuldu.

Klanın Caltanisetta bölgesinde kırsal alanda yaptığı bir toplantı dinlemeye alındı. Burada Cosa Nostra için bir nevi anayasa işlevi gören belgedeki kural ve ilkelere saygı çağrısı yapıldı.

Bu belge, mafyanın daha ziyade 'sözlü geleneğe' dayandığı şeklindeki izlenime ters ve çok önemli bir bulgu olarak niteleniyor. Operasyonu yürüten Palermo Başsavcısı Maurizio De Lucia, dinlemeye takılan konuşmalarda ‘’son derece nadir’ bilgilere ulaştıklarını söyledi.

İtalya basınındaki haberlere göre söz konusu yazılı metinde Cosa Nostra’nın hiyerarşisi, kural ve rolleri düzenleniyor. Basında bu belge ‘mafyanın anayasası’ ve ‘yazılı mafya yasaları’ gibi ifadelerle nitelendi. Belgenin içeriğiyle ilgili bilgiyse paylaşılmadı.

Öte yandan mafya üyelerinin şantaj ve rüşvet amacıyla, alnında kurşun bulunan bir oyuncak bebeği kullandığı da belirlendi.