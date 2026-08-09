İtalya'da 2.000 Yıllık Roma Batığı Keşfedildi

İtalyan dalgıçlar, Sicilya açıklarında 2.000 yıldan daha eski olduğuna inanılan antik bir Roma gemi batığı keşfetti. Geminin, şarap ve zeytinyağı gibi malların taşınmasında kullanılan yüzlerce iyi korunmuş küple dolu olduğu belirtildi.İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, batığı "son yılların en önemli sualtı arkeolojik keşiflerinden biri" olarak nitelendirdi.Uzman polis dalgıçları, balıkçılardan gelen bir ihbarın ardından gemiyi yaklaşık 46 metre derinlikte buldu. Yerel medyada yer alan haberlere göre batık, 21 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde.Kültür Bakanlığı, batığın M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıla tarihlendiğini açıkladı.Balıkçı ve serbest dalgıç Giacomo de Mola, Mazara del Vallo yakınlarında deniz tabanını incelerken tarihi gemiye rastladığını anlattı.Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, tarayıcısında büyük bir kaya gibi görünen bir şey fark ettikten sonra dalıp incelemeye karar verdiğini yazdı ve keşif anını "Yaklaştım. ve kalbim durdu. Bu bir kaya değildi" sözleriyle anlattı.Bunun yerine, antik dönemde çoğunlukla şarap, yağ veya tahıl depolamak için kullanılan uzun seramik küpler olan yüzlerce amfora gördüğünü söyledi."Bu, hiç şüphesiz hayatımın en inanılmaz keşfi. Neredeyse 20 yüzyıl sonra o yeri yeniden gören ilk insanlardan biri olmanın nasıl bir his olduğunu tarif etmek zor."Batığın görüntülerini paylaşan de Mola, amforalar arasında yaşayan yılan balıkları ve "sayısız deniz canlısını" gösteren bir video yayımladı ve şunları söyledi: "Deniz bizi şaşırtmayı asla bırakmıyor. Bu kez sadece bir batık bulmadık, tarihimizin bir parçasını bulduk."İtalya polisinin kültürel mirasın korunmasından sorumlu birimi olan ve Carabinieri Art Squad olarak bilinen uzman dalgıçlar bölgeye gönderildi.Yetkililer, uzmanların batığın niteliğini belirlemeye ve taşıdığı yük hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştığı soruşturma süreci boyunca bölgenin korunması için güvenlik önlemleri alınacağını söyledi.Akdeniz'in deniz tabanının benzer antik batıklarla dolu olduğu düşünülüyor.2023 yılında Roma'nın kuzeybatısında, yine yüzlerce amfora yüklü olan ve MÖ 1. ya da 2. yüzyıla tarihlenen başka bir gemi bulunmuştu.2018 yılında ise 2.400 yıldan daha eskiye tarihlenen bir Yunan ticaret gemisi Bulgaristan kıyılarında yan yatmış halde bulundu. O dönemde bu batık, dünyanın bilinen en eski sağlam gemi batığı olarak nitelendirilmişti.