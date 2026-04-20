CHP'li Suiçmez: Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk İlke ve Devrimleri Doğrultusunda Yeniden İnşa Edeceğiz

Haber : İlhan Baba

(NÜRNBERG)- CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik baskılara dikkat çekerek, çözümün dayanışma ve demokratik mücadele olduğunu vurguladı. Yurt dışı seçmenlerin kritik rolüne işaret eden Suiçmez, "Gençlerin enerjisiyle bu iktidarı değiştirdikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yeniden güçlü bir şekilde inşa edeceğiz" dedi.

Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Nürnberg ve Çevresi Sosyal Demokrat Derneği'nin genel kuruluna katılan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Anka Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

Son dönemde CHP'ye yönelik operasyonlara dikkat çeken Suiçmez, "Her gün CHP'ye sabah şafak baskınları yapılıyor. Bu süreçte farklı alanlarda mücadele yürütülüyor" dedi.

Partinin hem Türkiye'de hem de yurt dışında daha bilinçli şekilde örgütlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Suiçmez, dayanışmanın önemine vurgu yaptı. "Bu mücadelede en büyük gücümüz, kendi içimizde dayanışma içinde hareket etmemizdir. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Kişisel hedefler yerine ortak mücadelenin öne çıkması gerektiğini dile getiren Suiçmez, "Tek bir hedefe kilitleneceğiz. Bu düzen zulüm ettikçe korkuyor, korktukça daha fazla zulüm ediyor. Demokratik yollarla örgütlenerek sandığı önümüze getirmek ve bu iktidarı değiştirmek zorundayız" diye konuştu.

Yurt dışındaki seçmenlerin önemine de değinen Suiçmez, Almanya'da yaşayan vatandaşların kritik rol oynadığını ve seçim sonuçlarında yurt dışı oylarının belirleyici olabildiğini söyledi.

Partideki değişim sürecinin gençlerle başladığını ifade eden Suiçmez, yeni yönetimin en önemli hedeflerinden birinin gençleri siyasete kazandırmak olduğunu belirtti. "Gençlerin enerjisiyle bu iktidarı değiştirdikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yeniden güçlü bir şekilde inşa edeceğiz" dedi.

Suiçmez, özellikle gençlere ve kadınlara çağrıda bulunarak, "Birliklere katılın, yönetime talip olun. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA