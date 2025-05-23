Şi Cinping'den Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'a Tebrik Mesajı

Şi Cinping'den Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'a Tebrik Mesajı
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Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'a gönderdiği tebrik mesajında, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve iş birliğinin artırılması konusundaki isteğini vurguladı.

ÇİN Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Romanya Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Nicuşor Dan'a bir tebrik mesajı gönderdi.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Romanya Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Nicuşor Dan'a dün gönderdiği tebrik mesajında, Çin-Romanya ilişkilerine büyük önem atfettiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ve karşılıklı iş birliğini daha da ileriye taşımaya hazır olduğunu ifade etti.

Şi, Cumhurbaşkanı Dan ile çalışarak, Çin-Romanya ilişkilerinde yeni bir sayfa açmayı ve iki halkın refahına katkı sağlamayı arzu ettiğini de belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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