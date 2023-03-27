Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç

Dünya Haberleri

ABD'de yaşanan kaza görenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeki aracın tekeri diğere araca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanıp yere çakıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'de bulunanChatsworth karayolunda inanılmaz bir kaza yaşandı. Siyah marka bir otomobil seyir halindeyken yanında geçen aracın tekerleği yerinden çıkıp otomobile çaprtı. Çarpmanın etkisi ile otomobil 3 metre havalanıp yere çakıldı.

FİLM SAHNESİ GİBİ

İlginç kazada otomobilde bulunan kişiler hafif yaralandı. Görünmez kazanın videosu sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kazanın bir film sahnesini anımsattığını söyledi.

Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç

Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç

Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Ön ve arkadaki emniyet kemerlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor

Cevap Yaz05Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title