Libya'da Seyfülislam Kaddafi'nin Öldürülmesine İlişkin Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) - Libya Başsavcılığı, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin dün kuzeybatıdaki Zintan kentinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Libya Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayın aydınlatılması amacıyla Zintan'a adli tıp uzmanlarından oluşan bir ekibin gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Mağdurun ateşli silah yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği" kaydedilirken, şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, olaya tanıklık etmiş veya bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahıslarla görüşmeler yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

Libya medyasına göre, Libya Başkanlık Konseyi, ülkedeki farklı siyasi taraflara soruşturma sonuçları açıklanana kadar itidal çağrısında bulundu. Konsey, ayrıca Kaddafi ailesine taziye dileklerini iletti.

Seyfülislam Kaddafi'nin avukatı Marcel Ceccaldi ise Fransız medyasına yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin dün Zintan'daki evine giren kimliği belirsiz dört kişilik bir grup tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Libya, 2011 yılında NATO destekli ayaklanmanın Muammer Kaddafi yönetimini devirmesinin ardından yaşanan siyasi ve güvenlik krizinden toparlanmakta güçlük çekiyor. Ülke, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Trablus merkezli hükümet ile Halife Hafter'in desteklediği doğudaki yönetim arasında fiili olarak bölünmüş durumda.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve Fizan bölgesi temsilcisi Musa el-Kuni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi suikastlara hayır, taleplerin zorla kabul ettirilmesine hayır ve bir dil ya da ifade aracı olarak şiddete hayır" ifadelerini kullandı.