Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler'deki görevine üçüncü kez seçildi

Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler'deki görevine üçüncü kez seçildi
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Kanıt dizisinde rolüyle tanınan Prof. Dr. Sevil Atasoy, üçüncü kez Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) bir araya geldi. Kurul 143. oturumunda yeni yönetimini belirledi.

SEVİL ATASOY, INCB BAŞKANI SEÇİLDİ

Kanıt dizisiyle hafızalara kazınan Prof. Dr. Sevil Atasoy, uluslararası uyuşturucu politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan INCB'ye başkan seçildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI GÖREVE GELDİ

Prof. Dr. Sevil Atasoy INCB'de, 2005-2010 ve 2017-2022 dönemlerinde de üye olarak görev yaptı. Halen görev yaptığı 2022-2027 dönemiyle birlikte, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) tarafından üç kez seçilen ve iki kez başkanlık görevine getirilen ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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