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Kanada Başbakanı Trudeau istifa ediyor

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, partisinde artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle 8 Ocak'ta yapılacak grup toplantısından önce istifa edeceği öne sürüldü.

The Globe and Mail gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberde, Trudeau'nun iktidardaki Liberal Parti liderliğinden istifa edeceği ileri sürüldü.

8 OCAK'TAN ÖNCE İSTİFASINI AÇIKLAYACAK

Trudeau'nun "görevden alınmış gibi gözükmemek için istifasını kendi belirleyeceği" bir zamanda duyurmak istediği belirtilen haberde, Parti içindeki artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle 8 Ocak'tan önce istifasını açıklayacağı iddia edildi.

KOLTUĞUNA ADAY BİRÇOK İSİM VAR

Haberde, istifadan sonra, Trudeau'nun yerine Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne ve eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney gibi isimlerin gelebileceği, Maliye Bakanı Dominic LeBlanc'ın ise geçici lider olarak adının geçtiği ifade edildi.

İSTİFA ÇAĞRISI

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı. Trudeau, istifa çağrısının ardından bir sonraki seçimde de yarışacağını açıklamıştı.

Kanada Başbakanı Trudeau istifa ediyor
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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