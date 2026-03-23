Haberler

Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Senatörü Lindsey Graham, Trump'a "birkaç hafta daha devam et" çağrısı yaparken, İran'ın petrol merkezi Harg Adası'nın ele geçirilmesi gerektiğini söyledi ve "İwo Jima'yı yaptık, bunu da yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Japonya'ya ait İwo Jima Adası'nı ele geçirmek için yapılan operasyon 36 gün sürmüş, ABD yaklaşık 6 bin 800 asker kaybı vermişti.

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaşta tansiyon yüksek seyrini korurken, ABD Senatörü Lindsey Graham'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Graham, ABD Başkanı Donald Trump'a askeri operasyonların sürdürülmesi yönünde açık çağrı yaptı.

Graham, yaptığı açıklamada Trump'a "birkaç hafta daha devam et" çağrısında bulunarak, sahadaki operasyonların erken sonlandırılmaması gerektiğini savundu.

HEDEFTE PETROL KAYNAKLARI VAR

ABD'li senatör, İran'ın enerji altyapısını doğrudan hedef alan bir öneride bulunarak Harg Adası'nın ele geçirilmesi gerektiğini söyledi. Graham, bu hamleyle İran'ın petrol kaynaklarının kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Söz konusu ada, İran'ın petrol ihracatı açısından stratejik öneme sahip noktalar arasında yer alıyor.

TARİHİ ÖRNEKLE MESAJ VERDİ

Graham, açıklamasında ABD'nin geçmiş askeri operasyonlarına da atıfta bulundu. "İwo Jima'yı yaptık, bunu da yapabiliriz" diyen senatör, ABD'nin benzer zorlu operasyonları daha önce gerçekleştirdiğini vurguladı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya ait İwo Jima Adası'nı ele geçirmek için yapılan operasyon 36 gün sürmüş, ABD yaklaşık 6 bin 800 asker kaybı vermişti.

TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Graham'ın açıklamaları, ABD'nin İran'a yönelik askeri stratejisinin daha da sertleşebileceği yönünde yorumlandı. Uzmanlar, Harg Adası gibi kritik bir noktaya yönelik olası bir operasyonun bölgedeki gerilimi daha da artırabileceğine dikkat çekiyor.

Savaşın seyrine ilişkin belirsizlik sürerken, ABD'li siyasetçilerin yaptığı bu tür çıkışlar, Washington'un önümüzdeki süreçte atabileceği adımlara dair ipuçları olarak değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

