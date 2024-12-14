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Sednaya Hapishanesi'nde bulunan ABD'li gazeteci Suriye'deki ABD askerlerine teslim edildi

Sednaya Hapishanesi'nde bulunan ABD'li gazeteci Suriye'deki ABD askerlerine teslim edildi
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Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde tutulan ABD'li gazeteci Travis Timmerman, ABD askerlerine teslim edildi. Bu durum, HTŞ ile ABD arasında ilk resmi temasın gerçekleştiği anlamına geliyor.

Sednaya Hapishanesi'nde bulunan ABD'li gazeteci Travis Timmerman, Suriye'deki ABD askerlerine teslim edildi.

ABD'nin, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan vatandaşı Travis Pete Timmerman'ı teslim aldığı belirtildi. Timmerman'ın ABD'li askerlere iade edilmesi, HTŞ ile ABD arasındaki ilk resmi temas olarak yorumlandı. Associated Press'e (AP) ismini vermeden konuşan ABD'li bir yetkili, Timmerman'a ilişkin açıklamada bulundu.

ŞAM'DA BULUNMUŞTU

Yetkili, ABD vatandaşı Timmerman'ın, ABD'ye ait askeri bir helikopterle Suriye dışına çıkarıldığını belirtti. Şam'daki AA muhabirleri, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan ABD vatandaşı Timmerman'a, başkentin güneyindeki bir köy evinde ulaşmıştı.

GÖZALTI VE İŞKENCE MERKEZİ'NDEYDİ

Yaptığı açıklamada Timmerman, "7 ay önce Lübnan ve Suriye arasındaki dağlarda kalırken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındığını" söylemişti. Timmerman, Şam'da rejimin güvenlik birimlerine ait "Filistin Şubesi" adlı gözaltı ve işkence merkezinde tutulduğunu belirtmişti.

Sednaya Hapishanesi'nde bulunan ABD'li gazeteci Suriye'deki ABD askerlerine teslim edildi

Sednaya Hapishanesi'nde bulunan ABD'li gazeteci Suriye'deki ABD askerlerine teslim edildi

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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