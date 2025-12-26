SDG lideri Abdi: 10 Mart mutabakatının çökmemesi için 'tüm çaba sarfediliyor'

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle anlaşmaya yönelik müzakerelerin çökmesini engellemek için "tüm çabanın" gösterildiğini söyledi.

Reuters haber ajansının açıklamalarını aktardığı Abdi, SDG'nin 10 Mart mutabakatına bağlı olmayı sürdürdüğünü belirttti.

Abdi iki tarafın askeri entegrasyona ulaşmak için "ortak bir anlayış" içinde çalıştığını da savundu.

Abdi ve Suriye geçici yönetimi lideri Ahmet Şara arasında 10 Mart 2025'te bir mutabakat imzalandı.

Ancak SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu da içeren sekiz maddenin uygulanması konusunda anlaşmazlıklar giderilemedi.

Mutabakatın son maddesi, diğer maddelerin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesine ilişkindi.

Mazlum Abdi, 25 ARalık'ta yaptığı açıklamada, mutabakatın geçerliliğinin sona ermesine ilişkin "bir zaman sınırı olmadığını" da savundu.

Abdi müzakelerin çökmesinin engellenmesi için "her çabanın" gösterildiğini söyledi ve başarısızlık ihtimalini dışladı.

SDG komutanı, merkezi olmayan bir hükümet fikrini de açıklamasında tekrarladı.

10 Mart mutabakatı sonrası Şam yönetimi ile SDG güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Son silahlı çatışma oldu. En az üç kişi öldürüldü.

10 Mart mutabakatı sonrası

SDG, Suriye'de Aralık 2024'te Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yeni kurulan hükümetle 10 Mart'ta bir entegrasyon anlaşması imzaladı.

Türkiye, SDG'nin bu kapsamda merkezi hükümete bağlanmasına yönelik bir politika yürütüyor.

Ancak bu konuda anlaşmazlıklar devam ediyor.

SDG lideri Abdi, Şam ile askeri konularla ilgili mutabakatın sağlandığını ancak Suriye'nin yönetim şekli ve Suriye Kürtlerinin anayasal hakları konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini savunuyor.

Şam güçleri ve SDG arasında özellikle yaz aylarından itibaren dönem dönem şiddetlenen çatışmalar yaşandı.

Türk Dışişleri Bakanı Fidan, 17 Aralık'ta TRT World'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı yeniden askeri harekât düzenlemek istemediğini ancak "sabrının tükendiğini" söyledi.

AFP haber ajansına göre, 18 Aralık'ta Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt yönetimin, üç SDG birimini orduya entegre etmek için Şam yetkilileriyle ilk anlaşmaya vardığını açıkladı.

AFP'ye göre, SDG üzerinde artan bölgesel baskı ve Türkiye'nin "sabrımız tükeniyor" uyarıları arasında ve yıl sonu için belirlenen nihai anlaşma tarihi yaklaşırken görüşmeler hızlandı.

Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak 22 Aralık'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.

Fidan, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şam yönetimi ile entegrasyon görüşmelerinde "çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz" dedi.

Suriye hükümetinin SDG'ye, entegrasyon için bir yol haritası niteliğinde olan ve "nihai teklif" olarak gördüğü

SDG'nin omurgasını Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye, YPG'yi, "PKK'nın uzantısı ve terör örgütü" olarak nitelendiriyor.