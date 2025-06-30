Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 itibarıyla vize başvurusu reddedilen kişilere itirazda bulunma hakkının kaldırılacağını duyurdu. Bakanlık, remonstrasyon adı verilen bu uygulamanın kaldırılmasıyla vize işlemlerinde daha fazla başvuru alınabileceğini, personel üzerindeki iş yükünün hafifleyeceğini ve bekleme sürelerinin kısalacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 itibarıyla vize başvurusu reddedilen kişilere itirazda bulunma hakkının kaldırılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "remonstrasyon" olarak adlandırılan uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte vize işlemlerinde daha fazla başvuru alınabileceği, personel üzerindeki iş yükünün hafifleyeceği ve bekleme sürelerinin kısalacağı belirtildi.

Remonstrasyonun kaldırılması, son iki yıldır yürütülen reform paketi kapsamında dijitalleşme ve işlemlerin merkezileştirilmesi gibi adımlarla birlikte değerlendiriliyor. Yetkililer, remonstrasyonun idari bir işlem olduğunun altını çizerek, reddedilen kişilerin vize için yeniden başvuru yapma haklarına her zaman sahip olduklarını ya da yargı yoluna başvurabileceklerini belirtiyor.

Almanya geçen yıl yaklaşık 2 milyon vize başvurusunu işleme aldı.

Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Dünya
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