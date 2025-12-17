Haberler

Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

Güncelleme:
10 Mart mutabakatı kapsamında PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/SDG'ye verilen süre 31 Aralık'ta dolacak. ABD yönetiminin terör örgütüne yönelik bir operasyona engel olmayacağı ifade edilirken, olası bir operasyona destek veren Sahani Aşireti ise "400 bin savaşçıyla desteğe hazırız" mesajını yolladı.

  • ABD'nin PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'ye tanınan sürenin 31 Aralık'ta dolacak olmasıyla birlikte, sahada ve diplomasi trafiğinde hareketlilik arttı.
  • Washington'un olası bir operasyon için Şam ve Ankara'ya itiraz etmeyeceği değerlendiriliyor.
  • Aşiretlerin askeri kapasitesine de değinen es-Segni, Türkiye ve Şam'dan gelecek bir karar doğrultusunda en az 400 bin savaşçıyla terör örgütüne karşı mücadele edebileceklerini öne sürdü.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun sona erdirilmesine yönelik süreçte kritik bir aşamaya girildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'ye tanınan sürenin 31 Aralık'ta dolacak olmasıyla birlikte, sahada ve diplomasi trafiğinde hareketlilik arttı. ABD kanadında CENTCOM'un PYD/YPG-SDG konusundaki ısrarının büyük ölçüde zayıfladığı, Washington'un olası bir operasyon için Şam ve Ankara'ya itiraz etmeyeceği değerlendiriliyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre aralık ve ocak ayları, Suriye'nin geleceği açısından belirleyici gelişmelere sahne olacak. Washington, Şam, Ankara ve Doha arasında şekillenen yeni Suriye vizyonunun, Suriye'nin üniter yapısının korunmasını esas aldığı ve bu çerçevenin İsrail'i ciddi biçimde rahatsız ettiği ifade ediliyor. Söz konusu plan kapsamında PKK'nın sahadaki varlığını meşrulaştırmak için kullandığı DEAŞ'la mücadele görevinin koalisyon güçleri ve Suriye ordusu tarafından yürütülmesi, YPG/SDG yapılanmasının ise Şam'a entegre edilerek siyasi, askeri, mali ve coğrafi taleplerinden vazgeçmesi öngörülüyor.

ABD OPERASYONA ENGEL OLMAYACAK

Şam'da daha önce varılan mutabakata rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen PKK-YPG/SDG yapılanmasına yönelik askeri operasyon seçeneğine başlangıçta mesafeli duran ABD yönetiminin, bazı çekincelere karşın artık operasyona engel olmayacağı bildiriliyor. Amerikan yönetiminin temel şartının, aşiret güçleri ve sivil unsurların operasyonlarda aktif rol almaması olduğu, tüm inisiyatifin Şam yönetimi ve Suriye ordusunda bulunmasının istendiği kaydediliyor. Muhtemel bir operasyon halinde CENTCOM'un, temas hatları ve stratejik öneme sahip bölgelerdeki askeri varlığını sona erdireceği belirtiliyor.

"YÜZ BİNLERCE SİVİL KENDİ ORDUSUNU BEKLİYOR"

Bölgede etkili aşiretlerden Sahani Aşireti'nin lideri Abdunnasır es-Segni, bölge halkının uzun yıllardır baskı altında yaşadığını savunarak, "Yüz binlerce sivil kendi ordusunu bekliyor. Halkımız 60 yıl Baas rejimi, son 10 yıldır da PKK-SDG zulmü altında yaşadı. Aralık ve ocak ayları Suriye ve bölge için bir dönüm noktası olacak. Operasyon başladığında gerçekler ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

400 BİN KİŞİLİK ORDU HAZIR

Aşiretlerin askeri kapasitesine de değinen es-Segni, Türkiye ve Şam'dan gelecek bir karar doğrultusunda en az 400 bin savaşçıyla terör örgütüne karşı mücadele edebileceklerini öne sürdü. Rakka, Haseke ve Deyrizor'da milyonlarca sivilin yaşadığını belirten es-Segni, bölge halkının büyük çoğunluğunun merkezi yönetime bağlı olduğunu ve mevcut yapının sürdürülemez olduğunu savundu. Daha önce YPG/SDG kontrolündeki bölgelerde açıklama yapan bazı aşiret liderlerinin de Şam'a bağlılıklarını bildirdiğini ifade eden es-Segni, bölgede terör örgütüne açık destek veren bir toplumsal tabanın bulunmadığını iddia etti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
