Gelişmeyi Savunma Bakanlığı duyurdu! Savaşta stratejik öneme sahip olan Soledar kenti Rusya'nın kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Soledar şehrini dün tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Kentte son zamanlarda Ukrayna ve Rusya birlikleri arasında ciddi çatışmalar yaşanıyordu. Ukrayna Devlet başkanı Zelenski de kentin cesetler dolu olduğunu söylemişti. Kent Rusya'nın Donbass bölgesi için yürüttüğü harekatın anahtarı olarak görüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin dün akşam tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu. Bakanlık yetkilileri açıklamasında, "Düşman güçlerine Rus hava güçleri ile roket birlikleri tarafından sürekli olarak bombardıman düzenlenmesi sayesinde" denildi.

SOLEDAR STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR KENT

Kentte Ukrayna füzelerinden korunan, asker yerleştirmek ve ekipman depolamak için kullanılabilecek derin tuz madenleri var. Bu tuz madeni ayrıca Ukrayna'nın ihtiyacının %80'ini karşılıyordu. Ayrıca Rusya'nın sürdürdüğü operasyonda da stratejik öneme sahip. Kent, Rusya'nın Donbass bölgesi için yürüttüğü harekatın anahtarı olarak görüyor.

"NEREDEYSE HİÇ YAŞAM BELİRTİSİ KALMADI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Soledar'da neredeyse hiç yaşam belirtisi kalmadığını ve kasabanın yerle bir olduğunu açıklamıştı. Zelenski açıklamasında, "Soledar yakınlarındaki tüm arazi cesetlerle kaplı" ifadelerini kullanmıştı.