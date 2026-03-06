Haberler

Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı

Güncelleme:
Nahçıvan'a yönelik İHA saldırılarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev orduyu 1. seviye seferberlik durumuna geçirdi ve silahlı kuvvetlerin tam muharebe hazırlığına getirilmesi talimatını verdi. Kararın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde topçu birliklerinin konvoylar halinde sınır hattına doğru hareket ettiği görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'a yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından ülke genelinde orduyu bir numaralı seferberlik durumuna geçirdi. Güvenlik Konseyi toplantısında alınan karar doğrultusunda Silahlı Kuvvetler, Devlet Sınır Hizmeti ve Özel Kuvvetler tam muharebe hazırlığına geçirildi.

SAVAŞ HAZIRLIĞI OLARAK YORUMLANIYOR

Adalat.az'nin aktardığı bilgilere göre Azerbaycan, "1. seviye seferberlik" durumuna geçti. Bu karar doğrudan savaş ilanı anlamına gelmese de ülkenin savaş hazırlığına geçtiğini gösteren en yüksek alarm seviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

"OPERASYONA HAZIR OLUN" MESAJI

Aliyev, silahlı kuvvetlerin her türlü operasyona hazır olması gerektiğini belirterek askeri birliklerin savaş mevzilerine sevk edilmesi ve yedek personelin göreve çağrılması talimatını verdi. Kararın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde topçu birliklerinin konvoylar halinde sınır hattına doğru hareket ettiği görüldü.

NAHÇIVAN SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Azerbaycan yönetimi, İran yapımı insansız hava araçlarının Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni hedef aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Aliyev saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirirken, saldırıyı gerçekleştirenlerin bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Bölgede askeri hareketliliğin artmasıyla birlikte Güney Kafkasya'da gerilimin tırmanabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

ALİYEV AĞIR KONUŞMUŞTU

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama yapan Aliyev, kendisi dışında hiçbir devlet başkanının İran'ın hiçbir büyükelçiliğine gitmediğini belirterek "Bunu takdir etmemek, bunu küçümsemek, kendilerini alçak ve nankör gibi göstermek kimseye şeref getirmez. Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamak isteyenlerin başı 'Demir Yumruk' aracılığıyla kırıldı. Bugünkü olay da aynı sonucu doğuracaktır. Bu nedenle bu meseleyle ilgili eylem planı hazırlanmalıdır. Bütün talimatlar verildi. İran'ın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, protesto notası verildi. Diğer diplomatik adımlar da atılacaktır. Sınırla ilgili gerekli talimatlar verilmiştir" demişti.

Olgun Kızıltepe
