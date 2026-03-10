Haberler

Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar

Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'da tırmanan savaş gerilimi sürerken ABD'nin, THAAD hava savunma sisteminin bazı parçalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya kaydırdığı öne sürüldü. Hamlenin İran'ın olası misilleme saldırılarına karşı önlem amacı taşıdığı belirtildi.

  • ABD'nin THAAD hava savunma sisteminin bazı bileşenleri Güney Kore'den Orta Doğu'ya sevk edildi.
  • THAAD sisteminin Orta Doğu'ya kaydırılması, İran'ın olası misilleme saldırılarına karşı alınmış bir önlem olarak belirtildi.
  • Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Kore Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına bağlı olarak hava savunma sistemlerinin ülke dışına konuşlandırılabileceğini söyledi.

ABD'nin gelişmiş hava savunma sistemi THAAD'ın bazı bileşenlerini Güney Kore'den Orta Doğu'ya sevk ettiği iddia edildi. The Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, Pentagon'un söz konusu sistemin belirli parçalarını bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Orta Doğu'ya kaydırdığını öne sürdü.

Yetkililerden biri, bu adımın bölgede acil bir silah eksikliğinden kaynaklanmadığını, İran'ın olası misilleme saldırılarını artırma ihtimaline karşı alınmış bir önlem olduğunu ifade etti. ABD yönetiminin, özellikle son dönemde Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle hava savunma kapasitesini güçlendirmek istediği belirtiliyor.

ABD'NİN KRİTİK SİSTEMLERİNDEN BİRİ

THAAD sistemi, balistik füzeleri atmosferin üst katmanlarında imha etmeye yönelik gelişmiş bir savunma sistemi olarak biliniyor. ABD ordusu bu sistemi özellikle yüksek tehdit altındaki bölgelerde konuşlandırarak müttefiklerini ve askeri üslerini korumayı hedefliyor.

Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar

GÜNEY KORE'DEN AÇIKLAMA VAR

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Lee, ABD Kore Kuvvetleri'nin (USFK) ihtiyaçlarına ve güvenlik koşullarının seyrine bağlı olarak bazı hava savunma sistemlerinin ülke dışına konuşlandırılabileceğini söyledi. Ancak Lee, böyle bir hamlenin Kuzey Kore'ye karşı uygulanan caydırıcılık stratejisini zayıflatmayacağını vurguladı.

Lee Jae Myung, THAAD sistemine ilişkin iddiaları doğrudan doğrulamadı ya da yalanlamadı. Güney Kore yönetimi, ABD ile yürütülen ortak savunma stratejisinin bölgesel güvenlik dengelerini korumayı amaçladığını belirtiyor.

Uzmanlar ise ABD'nin olası THAAD kaydırmasının Orta Doğu'daki gerilimin tırmanabileceğine dair endişelerin arttığını gösterdiğini değerlendiriyor. Washington yönetimi, özellikle İran kaynaklı balistik füze tehditlerine karşı bölgedeki savunma kapasitesini güçlendirme politikasını sürdürüyor.

THAAD NEDİR?

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), balistik füzeleri atmosferin üst katmanında veya atmosfer dışında imha etmek için geliştirilen gelişmiş bir hava ve füze savunma sistemidir. ABD tarafından geliştirilmiş ve özellikle yüksek irtifada gelen füze tehditlerini durdurmak amacıyla kullanılır.

THAAD SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

THAAD, düşman tarafından fırlatılan balistik füzeleri hedef alır ve onları hedefe ulaşmadan önce havada vurur. Sistem, füzelere patlayıcı başlıkla değil, yüksek hızla çarparak kinetik enerjiyle imha etme yöntemi kullanır.

SİSTEMİN ANA BİLEŞENLERİ

THAAD sistemi birkaç temel parçadan oluşur:

Fırlatma rampası: Önleyici füzelerin ateşlendiği platform

Önleyici füze: Gelen balistik füzeyi havada imha eden füze

Radar sistemi (AN/TPY-2): Uzun menzilde füze tespiti ve takibi yapar

Komuta kontrol merkezi: Sistemin yönetildiği merkez

NEDEN ÖNEMLİ?

THAAD, özellikle kısa ve orta menzilli balistik füze tehditlerine karşı kritik bir savunma sistemi olarak görülür. ABD bu sistemi genellikle yüksek riskli bölgelerde ve müttefik ülkelerde konuşlandırır.

NERELERDE KONUŞLANDIRILDI?

THAAD sistemi şu ülkelerde bulunuyor:

Güney Kore

İsrail

Birleşik Arap Emirlikleri

Guam (ABD üssü)

ABD'nin farklı askeri üsleri

MENZİL VE KAPASİTE

Önleme irtifası: 150 km'ye kadar

Önleme menzili: 200 km civarı

Hedef: Kısa ve orta menzilli balistik füzeler

Kaynak: AA / Erdem Aksoy
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Türk futboluyla yarışan stadyum!
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler