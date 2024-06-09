Savaşta bir ilk! Ukrayna, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu

Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, ilk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduklarını duyurdu. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendikleri bildirildi.

UYDU FOTOĞRAFLARIYLA KANITLANDI

Askeri üssün temas hattından 589 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi.

2 YILI GERİDE BIRAKAN SAVAŞTA BİR İLK

Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57.

RUSYA 2 YERLEŞİM YERİNİ ELE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin 1-7 Haziran'da Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verilmişti. Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve Güney Askeri Grubuna bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskiyevka ve Umanskoye yerleşim birimlerini kurtardı" ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, son 1 haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik karadan, havadan ve denizden yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda elektrik tesisleri, Batılı silah ve mühimmatın saklandığı depolar, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu kaydedilmişti.