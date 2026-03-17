Çin: İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağız

Orta Doğu'da savaşın derinleşmesiyle insani kriz büyürken Çin, İran ve Lübnan başta olmak üzere bölge ülkelerine yardım gönderme kararı aldı. Pekin'in bu hamlesi hem insani destek hem de bölgesel etkisini artırma adımı olarak değerlendiriliyor.

  • Çin, İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağını açıkladı.
  • Çin Kızılhaç Derneği aracılığıyla İran'a acil insani yardım gönderilecek.
  • Çin, Lübnan ve diğer kriz bölgeleri için de yardım planlarını devreye aldı.

Çin, Orta Doğu'da giderek derinleşen savaş ve insani kriz karşısında İran, Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelere insani yardım sağlayacağını açıkladı. Pekin yönetimi, sivillerin hedef alındığı saldırılara tepki gösterirken, bölgede artan yıkımın hafifletilmesi için destek vereceğini duyurdu.

İRAN VE LÜBNAN'DA KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail, ABD ve İran arasında büyüyen çatışmalar, kısa sürede Lübnan ve Körfez ülkelerine de sıçradı. Son verilere göre bölgede binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce insan yerinden edildi.

Özellikle Lübnan'da yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, altyapı büyük ölçüde zarar gördü. İran'da ise enerji tesisleri ve kritik noktalar hedef alınırken, saldırıların çevresel ve insani etkileri giderek büyüyor.

ÇİN: SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada sivilleri hedef alan saldırıları sert sözlerle kınadı. Pekin yönetimi, özellikle İran'da bir okula düzenlenen saldırıyı "uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak nitelendirirken, hayatını kaybeden siviller için tazminat ve destek sağlanacağını duyurdu.

Bu kapsamda Çin Kızılhaç Derneği aracılığıyla İran'a acil insani yardım gönderileceği açıklandı. Çin, benzer şekilde Lübnan ve diğer kriz bölgeleri için de yardım planlarını devreye aldı.

STRATEJİK HAMLE: SADECE YARDIM DEĞİL, MESAJ DA VAR

Uzmanlara göre Çin'in bu adımı yalnızca insani bir yardım hamlesi değil, aynı zamanda bölgedeki etkisini artırmaya yönelik stratejik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da ABD ve Batı'nın askeri varlığı artarken, Çin'in diplomasi ve insani yardım üzerinden denge kurmaya çalıştığı ifade ediliyor. Pekin yönetimi, krizin büyümesinin küresel enerji piyasalarını ve ticaret yollarını da tehdit ettiğini vurguluyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle petrol akışının ciddi şekilde aksaması, Çin gibi enerjiye bağımlı ülkeleri doğrudan etkiliyor.

"DAHA FAZLA YARDIMA HAZIRIZ" MESAJI

Çinli yetkililer, yardımların devam edeceğini belirterek bölgedeki sivillere destek olmaya hazır olduklarını açıkladı. Pekin, krizin çözümü için diyalog çağrısını yinelerken, taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Uluslararası kuruluşlar ise bölgede insani ihtiyaçların hızla arttığını ve mevcut yardımların yetersiz kaldığını belirtiyor. Milyonlarca kişinin gıda, barınma ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşadığı ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

sağlayın sağlayın insani yardım çokemelli

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
Milli yıldızımızın model sevgilisine beğeni yağıyor

Herkes onu konuşuyor!
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
Trump'ın 'Alma onuru benim olacak' dediği Küba karanlığa gömüldü

Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği ülkede esrarengiz gelişme
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Bakan Şimşek korkutan senaryoyu açıkladı: Savaş devam ederse...