Çin: İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağız

Çin, Orta Doğu'da giderek derinleşen savaş ve insani kriz karşısında İran, Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelere insani yardım sağlayacağını açıkladı. Pekin yönetimi, sivillerin hedef alındığı saldırılara tepki gösterirken, bölgede artan yıkımın hafifletilmesi için destek vereceğini duyurdu.

İRAN VE LÜBNAN'DA KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail, ABD ve İran arasında büyüyen çatışmalar, kısa sürede Lübnan ve Körfez ülkelerine de sıçradı. Son verilere göre bölgede binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce insan yerinden edildi.

Özellikle Lübnan'da yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, altyapı büyük ölçüde zarar gördü. İran'da ise enerji tesisleri ve kritik noktalar hedef alınırken, saldırıların çevresel ve insani etkileri giderek büyüyor.

ÇİN: SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada sivilleri hedef alan saldırıları sert sözlerle kınadı. Pekin yönetimi, özellikle İran'da bir okula düzenlenen saldırıyı "uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak nitelendirirken, hayatını kaybeden siviller için tazminat ve destek sağlanacağını duyurdu.

Bu kapsamda Çin Kızılhaç Derneği aracılığıyla İran'a acil insani yardım gönderileceği açıklandı. Çin, benzer şekilde Lübnan ve diğer kriz bölgeleri için de yardım planlarını devreye aldı.

STRATEJİK HAMLE: SADECE YARDIM DEĞİL, MESAJ DA VAR

Uzmanlara göre Çin'in bu adımı yalnızca insani bir yardım hamlesi değil, aynı zamanda bölgedeki etkisini artırmaya yönelik stratejik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da ABD ve Batı'nın askeri varlığı artarken, Çin'in diplomasi ve insani yardım üzerinden denge kurmaya çalıştığı ifade ediliyor. Pekin yönetimi, krizin büyümesinin küresel enerji piyasalarını ve ticaret yollarını da tehdit ettiğini vurguluyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle petrol akışının ciddi şekilde aksaması, Çin gibi enerjiye bağımlı ülkeleri doğrudan etkiliyor.

"DAHA FAZLA YARDIMA HAZIRIZ" MESAJI

Çinli yetkililer, yardımların devam edeceğini belirterek bölgedeki sivillere destek olmaya hazır olduklarını açıkladı. Pekin, krizin çözümü için diyalog çağrısını yinelerken, taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Uluslararası kuruluşlar ise bölgede insani ihtiyaçların hızla arttığını ve mevcut yardımların yetersiz kaldığını belirtiyor. Milyonlarca kişinin gıda, barınma ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşadığı ifade ediliyor.