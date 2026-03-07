Haberler

Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Güncelleme:
ABD-İsrail ve İran arasında 8. gününe girilen savaşta yeni bir aşamaya geçildi. "Vaat-i Sadık 4" operasyonunun 23. dalgasını gerçekleştiren İran, Tel Aviv ve çevresine Kheibar, Khorramshahr-4, Fattah gibi yeni nesil katı/sıvı yakıtlı füzeler ve İHA'larla saldırılar düzenledi. Bölgeden servis edilen görüntülerde Tel Aviv'de art arda büyük patlamaların yaşandığı ve gökyüzünü dumanların kapladığı görüldü.

ABD- İsrail ile İran arasında 8. gününe giren savaşta saldırılar karşılıklı olarak devam ederken İran yeni bir operasyon dalgası başlattı. İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından yürütülen "Vaat-i Sadık 4" operasyonunun 23. dalgasında İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresi hedef alındı.

İran'ın saldırıda Kheibar, Khorramshahr-4 ve Fattah gibi yeni nesil katı ve sıvı yakıtlı balistik füzelerin yanı sıra çok sayıda insansız hava aracı kullandığı bildirildi. İran kaynakları, saldırıların İsrail'deki askeri ve stratejik noktaları hedef aldığını öne sürdü.

TEL AVİV'DE ART ARDA PATLAMALAR

Bölgeden servis edilen görüntülerde Tel Aviv'de art arda büyük patlamaların meydana geldiği görüldü. Patlamaların ardından gökyüzünü yoğun duman kaplarken kent genelinde sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara yöneldiği bildirildi.

Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

İsrail'in Demir Kubbe ve Arrow hava savunma sistemleri saldırıya karşı devreye girerken bazı füzelerin hava savunma sistemlerini aşarak kentte farklı noktalarda patlamalara yol açtığı öne sürüldü.

Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

İRAN'IN KULLANDIĞI FÜZELER DİKKAT ÇEKTİ

Saldırıda kullanılan Fattah hipersonik füzesi, İran'ın en gelişmiş silah sistemlerinden biri olarak gösteriliyor. İran tarafından geliştirilen bu füzenin yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde hava savunma sistemlerini aşabildiği iddia ediliyor.

Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

İran'ın kullandığı bir diğer füze olan Khorramshahr-4 ise uzun menzili ve yüksek tahrip gücüyle biliniyor. İran, bu füzenin yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip olduğunu açıklamıştı. Saldırılarda kullanılan Kheibar füzeleri ise İran'ın son yıllarda geliştirdiği balistik sistemler arasında yer alıyor.

Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

SAVAŞTA GERİLİM TIRMANIYOR

İran'ın Tel Aviv ve çevresini hedef alan son saldırıları, bölgede gerilimin daha da tırmandığı yorumlarına neden oldu. Son günlerde İsrail ve ABD'nin İran'daki bazı askeri noktaları hedef aldığı saldırıların ardından Tahran yönetimi misilleme operasyonlarını artırdı.

Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Karşılıklı saldırılarla devam eden çatışmalarda tarafların giderek daha gelişmiş silah sistemleri kullanması, savaşın daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini de beraberinde getirdi.

