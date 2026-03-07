Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

ABD- İsrail ile İran arasında 8. gününe giren savaşta saldırılar karşılıklı olarak devam ederken İran yeni bir operasyon dalgası başlattı. İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından yürütülen "Vaat-i Sadık 4" operasyonunun 23. dalgasında İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresi hedef alındı.

İran'ın saldırıda Kheibar, Khorramshahr-4 ve Fattah gibi yeni nesil katı ve sıvı yakıtlı balistik füzelerin yanı sıra çok sayıda insansız hava aracı kullandığı bildirildi. İran kaynakları, saldırıların İsrail'deki askeri ve stratejik noktaları hedef aldığını öne sürdü.

TEL AVİV'DE ART ARDA PATLAMALAR

Bölgeden servis edilen görüntülerde Tel Aviv'de art arda büyük patlamaların meydana geldiği görüldü. Patlamaların ardından gökyüzünü yoğun duman kaplarken kent genelinde sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara yöneldiği bildirildi.

İsrail'in Demir Kubbe ve Arrow hava savunma sistemleri saldırıya karşı devreye girerken bazı füzelerin hava savunma sistemlerini aşarak kentte farklı noktalarda patlamalara yol açtığı öne sürüldü.

İRAN'IN KULLANDIĞI FÜZELER DİKKAT ÇEKTİ

Saldırıda kullanılan Fattah hipersonik füzesi, İran'ın en gelişmiş silah sistemlerinden biri olarak gösteriliyor. İran tarafından geliştirilen bu füzenin yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde hava savunma sistemlerini aşabildiği iddia ediliyor.

İran'ın kullandığı bir diğer füze olan Khorramshahr-4 ise uzun menzili ve yüksek tahrip gücüyle biliniyor. İran, bu füzenin yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip olduğunu açıklamıştı. Saldırılarda kullanılan Kheibar füzeleri ise İran'ın son yıllarda geliştirdiği balistik sistemler arasında yer alıyor.

SAVAŞTA GERİLİM TIRMANIYOR

İran'ın Tel Aviv ve çevresini hedef alan son saldırıları, bölgede gerilimin daha da tırmandığı yorumlarına neden oldu. Son günlerde İsrail ve ABD'nin İran'daki bazı askeri noktaları hedef aldığı saldırıların ardından Tahran yönetimi misilleme operasyonlarını artırdı.

Karşılıklı saldırılarla devam eden çatışmalarda tarafların giderek daha gelişmiş silah sistemleri kullanması, savaşın daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini de beraberinde getirdi.