Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
Basra Körfezi'nde tansiyon yükseliyor. ABD Donanması, İran'a ait olduğu değerlendirilen üç petrol tankerine saldırdı. Saldırının ardından gemilerden yükselen alevler ve yoğun dumanın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Savaşın 10. gününde Basra Körfezi'nde tansiyonu yükselten yeni bir gelişme yaşandı. ABD Donanması'nın, petrol tankeri olduğu değerlendirilen üç İran gemisine saldırı düzenlediği bildirildi.

VURULMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, gemilerin vurulduğu anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde hedef alınan gemilerden yükselen alevlerin ve yoğun dumanın metrelerce yükseldiği görüldü.

BÖLGEDE GERİLİM ARTIYOR

Basra Körfezi'nde yaşanan saldırı, bölgede zaten yüksek olan gerilimi daha da artırdı. ABD Donanması'nın hedef aldığı gemilerin petrol tankeri olduğu değerlendirilirken, saldırıya ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

