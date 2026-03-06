Haberler

Savaşın faturası kabarıyor! ABD jeti düştü, pilot kayıp

Savaşın faturası kabarıyor! ABD jeti düştü, pilot kayıp
Güncelleme:
İran ile savaşta 4 savaş uçağını kaybeden ABD'ye bir kötü haber daha. Irak'ın Basra kentinde bir ABD savaş jeti düştü. Jetin düştüğü bölgedeki polis ekipleri, pilotu bulmak için arama çalışmalarına başladı.

  • Irak'ın Basra bölgesinde ABD'ye ait bir F-15 jetinin düştüğü ve pilotun paraşütle atladığı bildirildi.
  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Basra üzerinde bir ABD savaş uçağının düşürüldüğü iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 6 ABD askerinin öldüğünü ve 18 askerin yaralandığını duyurdu.

Irak'ın Basra kentinde ABD ordusuna ait bir uçağın düştüğü ve kentteki polis ekiplerinin pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiği ileri sürüldü.

POLİS PİLOTU ARIYOR

Irak'ın Basra bölgesinde, ABD'ye ait F-15 jetinin vurulduğu, pilotun paraşütle atladığı bildirildi. Al Jazeera televizyonu, Basra polisinin düşen uçağın pilotunu bulmak için arama çalışmaları başlattığını bildirildi. Televizyona konuşan bir polis, "Ekibimiz Basra vilayetinde düşen Amerikalı pilotu aramaya gitti; henüz bulunamadı" ifadesini kullandı.

Öte yandan İran medyası da bir uçağın düşürüldüğü iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

Savaşın faturası kabarıyor! ABD jeti düştü, pilot aranıyor

ABD YALANLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada ise "Basra üzerinde bir ABD savaş uçağının düşürüldüğüne dair söylentiler dolaşıyor. Bunlar asılsız ve doğru değil." ifadeleri kullanıldı.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ KAYIPLARI ARTIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Mart'ta yaptığı açıklamada ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin yaralandığını duyurmuştu.Açıklamada ayrıca Kuveyt'te üç ABD savaş uçağının "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü bilgisi de paylaşılmıştı. Daha sonra ise İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının İran'ın batısında düştüğünü duyurmuştu.

500

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Adam savaşta ,para harcıyor,kayıpları var.Bizde dolar yükseliyor.Ya biz savaşta olsak paramız değer kazanırmıydı.

