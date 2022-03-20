Savaşta senaryo tersine dönecek! Elon Musk ve Türk SİHA'ları cephede güçlerini birleştirdi - Haberler

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Savaşta senaryo tersine dönecek! Elon Musk ve Türk SİHA'ları cephede güçlerini birleştirdi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, İngiliz medyası tarafından servis edilen haber Türkiye gündeminde de büyük ses getirdi. Aeurorozvidka isimli Ukraynalı özel drone ekibinin, Rus askerlerini püskürtmek için Türk yapımı İHA ve SİHA'ları kullandığına yer verilen haberde, bu drone'ların Elon Musk'ın kısa bir süre önce gönderdiği Starlink uyduları aracılığıyla haberleşerek temasta kaldığına vurgu yapıldı.

Rusya ve Ukrayna'ya karşı tarafsız olmaya devam eden Türkiye, savaşın gidişatında kritik bir rol üstleniyor. Savaştan önce Ukrayna'ya çok sayıda drone (İHA ve SİHA) satan ve birkaç ay önce Ukrayna ile Türkiye arasında iş birliği anlaşması yapılmasının ardından Kiev güçleri, Türk yapımı araçlarla Rus askerlerini püskürtmeye çalışıyor.

İngiliz medyası ise Elon Musk'ın kısa bir süre önce gönderdiği Starlink uydularının savaşta kritik bir önemi olduğunu ortaya çıkardı. İngiliz Telegraph gazetesi, Aeurorozvidka isimli özel Ukrayna güçlerinin aralarında Türk yapımı İHA/SİHA'nın da olduğu farklı drone'larla Rus askerlerini vurduğunu aktardı.

Savaşa damga vuran ikili! Ukrayna, Elon Musk'ın teknolojisini Türk SİHA'larında kullanmaya başladıPaylaşılan fotoğraflarda Ukrayna'ya ait İHA ve SİHA'ların Rus tanklarını imha ettiği görülüyor.

Gazete, bu drone'ların merkez üs ile milyarder Elon Musk'ın uyduları aracılığıyla haberleşerek temasta kaldığını yazdı. Starlink sistemlerinin bölgede internet ve bağlantı hızını artırdığına dikkat çeken İngiliz medyası, Starlink'in uygulamasının da son 2 haftada en çok indirilen uygulama olduğunu belirtti.

24 Şubat'tan beri Aerorozvidka'nın Rus dronelarına ve Rusya'nın tanklarına saldırdığını yazan Telegraph, "Sahada kullanılan dronelar, yakın zamanda kullanıma başlanan Starlink'i kullanarak bağlantıda kalıyorlar ve istihbarat sağlıyorlar. Drone'lar aracılığıyla tanksavar silahları yönlendirebiliyorlar" yorumunu yaptı.

Savaşa damga vuran ikili! Ukrayna, Elon Musk'ın teknolojisini Türk SİHA'larında kullanmaya başladıİngiliz The Times gazetesi, drone kullanan özel Ukrayna ekibinin Rus tanklarını imha ettiğini aktardı.

Savaş dolayısıyla Ukrayna'da internet ve elektrik kesintilerinin çok yaygın olduğuna dikkat çekilirken, Putin ile birebir dövüşme teklifinde bulunarak gündem olan Elon Musk'ın Starlink uydularının bu noktada kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Sözcü'nün haberine göre Musk, bu hafta başında Putin'i düelloya davet ederken, devreye Çeçen lider Ramzan Kadirov girmiş ve Elon Musk'a hakaretler yağdırmıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Elon Musk, Ukrayna, Rusya, SİHA, İHA, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Aykut Kalanoğlu:

Elon Musk denilen şeytan senin uyduların varda Rusya 'nın Çin'in uyduları yok mu ? neden bizim ülkemizin ismini sık sık zikreder oldunuz ? ABD=İNGİLTERE aynı kaba eden gazcı riyâkarlar biz savaşacak olursak Rusya ile değil ancak sizlerle savaşırız !

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Narter Nart:

Elon Musk, kadirovaya ve kocasına çok sinirlendi. havalanmış; sekronize olmuş; silahlı sihaların kontrolünü ele geçirip _ki yapabilir_ rock and roll show yapabilir.

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Kemal:

Ister IHAlar Elon kendisi kullansin, hicbir sey degismeyecek. Putin istedigini ya alacak, ya alacak. Sonuc apacik ortada, baska senariyo yok.

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