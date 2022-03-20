Savaşta senaryo tersine dönecek! Elon Musk ve Türk SİHA'ları cephede güçlerini birleştirdi

Rusya ve Ukrayna'ya karşı tarafsız olmaya devam eden Türkiye, savaşın gidişatında kritik bir rol üstleniyor. Savaştan önce Ukrayna'ya çok sayıda drone (İHA ve SİHA) satan ve birkaç ay önce Ukrayna ile Türkiye arasında iş birliği anlaşması yapılmasının ardından Kiev güçleri, Türk yapımı araçlarla Rus askerlerini püskürtmeye çalışıyor.

AEUROROZVİDKA, TÜRK DRONE'LARINI DA KULLANIYOR

İngiliz medyası ise Elon Musk'ın kısa bir süre önce gönderdiği Starlink uydularının savaşta kritik bir önemi olduğunu ortaya çıkardı. İngiliz Telegraph gazetesi, Aeurorozvidka isimli özel Ukrayna güçlerinin aralarında Türk yapımı İHA/SİHA'nın da olduğu farklı drone'larla Rus askerlerini vurduğunu aktardı.

Paylaşılan fotoğraflarda Ukrayna'ya ait İHA ve SİHA'ların Rus tanklarını imha ettiği görülüyor.

DRONE'LAR MUSK'IN UYDULARIYLA HABERLEŞİYOR

Gazete, bu drone'ların merkez üs ile milyarder Elon Musk'ın uyduları aracılığıyla haberleşerek temasta kaldığını yazdı. Starlink sistemlerinin bölgede internet ve bağlantı hızını artırdığına dikkat çeken İngiliz medyası, Starlink'in uygulamasının da son 2 haftada en çok indirilen uygulama olduğunu belirtti.

"İSTİHBARAT SAĞLIYORLAR"

24 Şubat'tan beri Aerorozvidka'nın Rus dronelarına ve Rusya'nın tanklarına saldırdığını yazan Telegraph, "Sahada kullanılan dronelar, yakın zamanda kullanıma başlanan Starlink'i kullanarak bağlantıda kalıyorlar ve istihbarat sağlıyorlar. Drone'lar aracılığıyla tanksavar silahları yönlendirebiliyorlar" yorumunu yaptı.

İngiliz The Times gazetesi, drone kullanan özel Ukrayna ekibinin Rus tanklarını imha ettiğini aktardı.

MUSK'IN DÜELLO DAVETİ SES GETİRMİŞTİ

Savaş dolayısıyla Ukrayna'da internet ve elektrik kesintilerinin çok yaygın olduğuna dikkat çekilirken, Putin ile birebir dövüşme teklifinde bulunarak gündem olan Elon Musk'ın Starlink uydularının bu noktada kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Sözcü'nün haberine göre Musk, bu hafta başında Putin'i düelloya davet ederken, devreye Çeçen lider Ramzan Kadirov girmiş ve Elon Musk'a hakaretler yağdırmıştı.