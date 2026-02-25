Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Balıkesir'de eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasının yankıları sürerken, Güney Kore ve Kazakistan'dan da benzer haberler geldi. Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait F-16C, Kazakistan Hava Kuvvetlerine ait Su-30SM de düştü.
- Balıkesir'deki F-16 kazasında Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
- Güney Kore'de bir F-16C uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü ve pilot kurtuldu.
- Kazakistan'da bir Su-30SM uçağı düştü ve iki pilot kurtuldu.
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden gece saat 00.50 sıralarında havalanan F-16 tipi savaş uçağı kalkıştan 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında kaza kırıma uğradı.
Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit pilotun naaşı saat 11.00'de Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından Çiğli Ana Jet Üssü'ne getirildi.
ŞEHİT BİNBAŞIYA SON GÖREV
Çiğli'deki evinde helallik alınmasının ardından şehit pilotun cenazesi, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.
GÜNEY KORE'DE DE F-16 DÜŞTÜ
Başka ülkelerden de acı haberler geldi. Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait bir F-16C uçağının, eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu aktarıldı.
KAZAKİSTAN'DA DÜŞEN UÇAKTAN PİLOTLAR KURTULDU
Ayrıca Kazakistan Hava Kuvvetlerine ait Su-30SM düştü. İki pilotun kurtulduğu öğrenildi.