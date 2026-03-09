Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar

ABD-İsrail ve İran savaşı 10. gününde devam ediyor. Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken, önceki gün MSB'den dikkat çeken bir KKTC açıklaması gelmişti.

MSB DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadeleri yer almıştı.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, bugün 6 adet F-16 savaş uçağının KKTC'ye gideceğini açıkladı. Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla geleceğini belirterek normal uçuşların aksamayacağını ifade etti.

GKRY'DEKİ ÜS VURULMUŞTU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üssü Akrotiri, 2 Mart tarihinde bir İran dronunun hedefi olmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı, üssün pistine düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya veya büyük çaplı maddi hasara yol açmadığını açıklarken, üsse yönelen iki dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com