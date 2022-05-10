Savaş nedeniyle akaryakıt sorunu yaşayacak olan Almanya'da emeklilere 'Isınmak için Türkiye'ye gidin' önerisi

Almanya'da Seyahat Acenteleri Birliği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff, ülkedeki emeklilere yeni bir öneride bulundu. Linnhoff, "Önümüzdeki kış gazdan tasarruf etmek için Alman emekliler tüm soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli" ifadelerini kullandı.

"500'ER EURO SÜBVANSE EDİN" ÇAĞRISI

Bild'in haberinde, Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı, devletin kış aylarında emekli vatandaşların Mallorca, Tunus veya Türkiye'ye gitmeleri için 500'er Euro yardımda bulunarak sübvanse etmesi gerektiğini söyledi.

SAVAŞ NEDENİYLE DOĞALGAZ SORUNU KAÇINILMAZ

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin kış aylarında doğalgaz sorunu çekmesi öngörülüyor. Alman basınındaki haberlerde ise Türkiye'deki turizmcilerin de kış aylarında gelecek turistlerin turizme büyük faydası olacağını söylediği aktarıldı.

"EKONOMİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR"

Haberde SPD'li siyasetçi Ralf Stegner'in "Bu, tipik bir çılgın fikir ve kesinlikle enerji politikası zorluklarımızı çözmemize katkıda bulunmaz" dediği vurgulandı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ekonomi Bakanı Andreas Pinkwart ise, çok sayıda insanın ülkeyi terk etmesi durumunda satın almanın azalacağı ve ekonominin olumsuz etkileneceğinin altını çizdi.

"SONUNDA NEYİN KURTARILACAĞI ÖLÇÜLEBİLİR DEĞİL"

CDU'li siyasetçi Jana Schimke ise söz konusu önerinin en az 10 milyar Euro ek borçlanma getireceği uyarısında bulunurken, "Sonunda neyin kurtarılacağı ölçülebilir değil" diye konuştu.