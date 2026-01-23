Haberler

Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, protesto gösterilerinde 5 bin kişinin öldüğü İran'la ilgili bir soruya yanıt verirken dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Orta Doğu'ya savaş gemisi ve savaş uçağı sevk edildiğine yönelik ABD basınında yer alan haberlerle ilgili konuşan Trump, "Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var" ifadelerini kullandı.

  • ABD'nin Orta Doğu'ya doğru ilerleyen bir filosu bulunuyor.
  • İran'daki gösteriler sırasında çıkan olaylarda en az 3.117 kişi hayatını kaybetti.
  • ABD Ordusu'na ait F-15E savaş uçakları Ürdün'e indi ve USS Abraham Lincoln uçak gemisi Basra Körfezi yönünde ilerliyor.

Trump, Davos'taki 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gezisini değerlendirdi. Trump, İran'la ilgili bir soruya yanıt verirken dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

"HER İHTİMALE KARŞI O YÖNE GİDEN ÇOK SAYIDA GEMİMİZ VAR"

İran'da infazların kendi taleplerinin ardından durdurulduğunu iddia eden Trump, "Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var, neler olacağını göreceğiz. Tabii ki hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz." diye konuştu.

"O YÖNE DOĞRU İLERLEYEN DEVASA BİR FİLOMUZ VAR"

Trump, Orta Doğu'ya doğru gittiğini söylediği filonun spesifik olarak İran'la ilgili yeni bir durum olup olmadığına ilişkin net bir açıklama yapmazken, "O yöne doğru ilerleyen devasa bir filomuz var." dedi.

ABD BASINI YAZMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz gün, ABD- İran gerilimi zirvedeyken Wall Street Journal, "ABD'nin Orta Doğu'ya savaş uçakları sevk ettiğini ve bir uçak gemisinin de bölgeye doğru ilerlediğini" yazmıştı. Haberde, "ABD Ordusu'na ait F-15E savaş uçaklarının, 18 Ocak Pazar günü Ürdün'e indiği; USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de destroyerler, F-35'ler ve elektronik harp uçaklarını içeren bir taarruz grubuyla birlikte Basra Körfezi yönünde ilerlediği" belirtilmişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler azalmış olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, ölü sayısının 5 bine yaklaştığını açıklamıştı.

