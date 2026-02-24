Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Girit açıklarına ulaşarak İsrail'e doğru ilerlediği ve bölgede savaş ihtimalinin konuşulduğu günlerde, İranlıların cep telefonlarına "baskı altındaki İran halkına" hitap eden esrarengiz bir mesaj gönderildi; söz konusu mesaj, ülkede yeniden alevlenen ve şiddetlenen öğrenci protestolarıyla aynı döneme denk geldi.
- İranlıların cep telefonlarına 'İran'ın ezilen halkına — ABD Başkanı eylem adamıdır' ifadelerini içeren bir mesaj gönderildi.
- ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemileri Girit açıklarına ulaştı ve bir ila iki gün içinde İsrail açıklarına varması bekleniyor.
- İran'da öğrenci protestoları sırasında bazı şehirlerde binlerce öğrenci İslam Cumhuriyeti bayrağını yaktı ve İran Şahlık bayrağı açıldı.
Savaşın kapıya dayandığı bir dönemde İranlıların cep telefonlarına esrarengiz bir mesaj düştü. Mesaj, ülke içindeki protestolarla eş zamanlı olarak İran halkının telefonlarında geniş çapta dikkat çekti.
ABD SÜPER GÜÇ GEMİSİ SEFERDE
ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve beraberindeki savaş gemileri Girit açıklarına ulaştı. Bir ila iki gün içinde İsrail açıklarına varması beklenen filo, olası bir savaşın eşiğinde olduğu yorumlarına yol açtı.
İRANLILARIN TELEFONLARINA GARİP MESAJ
Uçak gemisinin konuşlanmasının hemen öncesinde, İranlıların telefonlarına kısa ve tuhaf bir mesaj gönderildi. Mesajda "İran'ın ezilen halkına — ABD Başkanı eylem adamıdır" ifadeleri yer aldı. İran muhalif haber ajansları, SMS sisteminin bir siber saldırı sonucu hedef alındığını iddia etti.
PROTESTOLARLA AYNI DÖNEMDE GELDİ
Mesaj, ülke genelinde yeniden yükselen öğrenci protestolarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Bazı şehirlerde binlerce öğrenci İslam Cumhuriyeti bayrağını yakarken, İran Şahlık bayrağı açıldığı görüldü. Protestocular "Hamaney'e ölüm" sloganları attı ancak güvenlik güçleri herhangi bir müdahalede bulunmadı.
İran'daki bu esrarengiz mesaj, hem içerideki sosyal gerilimler hem de bölgedeki olası askeri çatışma ihtimallerinin gölgesinde geniş yankı uyandırdı. İran'da savaş vakti yaklaşırken iletişim kanallarına düşen bu mesaj, hem iç politika hem uluslararası ilişkiler açısından yeni bir tartışma başlattı.