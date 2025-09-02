Satranç maçını kaybetti, dört saat yağmur altında yenilginin sebebini bulmaya çalıştı

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei Eyaleti'nde sıra dışı bir olay, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Bir adam, Xiangqi (Çin satrancı) oyununu kaybettikten sonra öfkesini ve hayal kırıklığını alışılmadık bir şekilde dışa vurdu. Maçın ardından dört saat boyunca dışarıda, sağanak yağmur altında performansını detaylı şekilde analiz ettiği görüldü.

Görüntülerde, adamın maç sırasında yaşadığı hayal kırıklığı ve ardından sergilediği yoğun dikkat dikkat çekiyor. Öfkeli oyuncu, kaybettiği oyunun nedenlerini kendi kendine değerlendirirken, tüm konsantrasyonunu oyuna veriyor ve stratejilerini tekrar tekrar gözden geçiriyor.

Videoda ayrıca oyuncunun eşi de kısa bir süreliğine yanına gelerek duruma müdahale etmeye çalışıyor. Ancak adam, öfke ve odaklanma arasında karışık bir ruh haliyle eşini masadan uzaklaştırıyor. Bu görüntü, sosyal medyada kullanıcılar tarafından hem şaşkınlık hem de eğlenceli bir içerik olarak paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, adamın gösterdiği bu "kararlı" ama sıra dışı davranışı yorumlarda tartışmaya açtı. Kimileri onun disiplinini ve oyuna olan bağlılığını övdü, kimileri ise davranışın aşırı ve abartılı olduğunu belirtti.

Olay, satranç ve Xiangqi meraklıları arasında da büyük ilgi gördü. Uzmanlar, bu tür davranışların oyuncuların kayıpları kişisel olarak algılamasının bir sonucu olabileceğini belirtti.

Hebei Eyaleti'nden gelen bu viral video, kısa sürede Çin ve dünyanın farklı bölgelerinde binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.