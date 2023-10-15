Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçişte uzun kuyruklar oluştu

Hafta sonunu Gürcistan'ın Batum kentinde geçirmek isteyen yurdun dört bir yanından gelen Türk vatandaşları, Sarp Sınır Kapısı'nın yolcu girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı bu hafta sonu yoğun bir gün geçiriyor. Gürcistan'ın Batum kentine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan dolayı gümrük kapısındaki sistem çökerken, u nedenle uzun kuyruklar oluştu. Sistemin tekrar açılması için sıra bekleyen vatandaşlar, Gürcistan tarafına geçebilmeyi umarken, 1 saattir sırada beklediğini ve önünde sıra bekleyen vatandaşlarında çok olduğunu ifade eden Muhammet Şeker "Sistem çöktüğünden dolayı sırada bekliyoruz. Yoğunluktan dolayı çökmüş. Yaklaşık 1 saattir sırada bekliyoruz. Sıraya baktığımızda sistem açıldıktan sonra 1 saate falan sıra gelir bize" ifadelerini kullandı. - ARTVİN