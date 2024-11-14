Sarhoş 2 asker, savaş helikopterinin kokpitinde ilişkiye girerken yakalandı

İngiltere'de iki asker, Apache savaş helikopterinin kokpitinde uygunsuz bir durumda yakalandı.

Alkollü oldukları düşünülen çift, görevli arkadaşları tarafından yarı çıplak halde bulundu. İki asker, 30 mm'lik top ve Hellfire füzeleriyle donatılmış iki kişilik AH-64 helikopterinin arka kokpitine sıkışmış durumdaydı.

Olay, gece bakımından sonra helikoptere yağmur örtüsü takmaya gelen yer ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Bir kaynak, pervanelerin aşağı yukarı sallanırken alışılmadık sesler duyulduğunu belirtti.

Hava güvenlik raporunda şu ifadeler yer aldı: "Arka kokpitte iki kişinin uygunsuz bir durumda olduğu görüldü. Belden aşağısı çıplak olan erkek üniformalı, kadın ise sivil kıyafetliydi. Kokpitten çıkmaları ve giyinmeleri emredildi. Her ikisi de görevli askerdi ve sarhoşluk belirtileri gösteriyorlardı."

Helikopter, Ordu Hava Birlikleri'nin 653. Filosuna aitti, ancak askerlerin Kraliyet Topçu Birliği'nden oldukları düşünülüyor.

Olay, 2016 yılında Northumberland'deki Otterburn atış alanında gerçekleşti, ancak bir bilgisayar hatası nedeniyle yeni ortaya çıktı. Kaynaklar, olaydan sonra helikopterlerin güvenliğinin artırıldığını belirtti.