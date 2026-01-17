Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayarak, Kürtlerin Suriye halkının temel ve asli bir parçası olduğunu ifade etti.

"AYRILMAZ BİR UNSUR" VURGUSU

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti.

İKİ MADDE DİKKAT ÇEKTİ

Kararnamede, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Kürtçenin devlet ve özel okullarda okutulması ile Nevroz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi maddeleri de yer aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı 13. Kararnamesi'nde şu maddelere yer verildi: