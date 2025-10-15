Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Suriye'de başlayan yeni dönemde devrik lider Esad ise Rusya'ya kaçtı. Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanı olduğu Suriye'deki yeni dönemin en kritik adımı da bugün atılıyor.

ŞARA MOSKOVA'DA

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, bugün Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Şara geçtiğimiz dakikalarda Moskova'ya ulaştı ve Putin ile de bir araya geldi. Konuşmaya önce Putin başlarken, akabinde de Şara'nın kısa bir açıklama yapması bekleniyor.

ESAD'IN İADESİNİ İSTEYECEK

Şara'nın işlediği savaş suçlarından yargılanması için devrik lider Beşar Esad'ın ülkesine iadesini talep edeceği iddia edildi.

Eş-Şara'nın, ayrıca temaslarında Rusya'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ndeki varlıkları hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.

HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Suriye, geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya'ya sığınan Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı. Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali Esad'a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıklamıştı.

Hakim El-Ali, "23 Kasım 2011'de Dera'da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı dava üzerine tutuklama kararı çıkardık. Dava, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilecek ve dış boyutta da takibi mümkün kılınabilecek nitelikte. Karar, sistematik ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına zemin hazırlıyor. Yasal süreç rejimin işlediği suçların tüm faillerine ulaşıncaya kadar devam edecek" demişti.