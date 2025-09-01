Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeleri sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme devam ediyor.

Putin görüşmede Erdoğan'a, "Enerji ortaklığımız stratejik. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye gaz sağlıyor" dedi. Rus lider, Erdoğan'a Ukrayna krizini çözmedeki diplomatik ve siyasi katkıları için teşekkür etti.

Erdoğan ise Putin'e, "En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyorum. Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var" dedi.

ALİYEV VE PAŞİNYANLA GÖRÜŞME

Erdoğan bugün ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmesinde, üney Kafkasya'da kalıcı istikrar, barışa yönelik adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyetini ve Türkiye-Ermenistan işbirliğini artırmaya yönelik adımların değerlendirildiğini belirtti.