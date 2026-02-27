Samsunspor, Shkendija'yı 4-0 Yenerek Son 16'ya Yükseldi

Samsunspor, Konferans Ligi play-off maçında 1-0'ın rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija'yı evinde 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıya etkili başlayan Karadeniz temsilcisi üst üste bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Samsunspor'da golleri 53'üncü dakikada Ntcham (P), 70'inci dakikada Ndiaye ile 79 ve 90+2'nci dakikalarda Marius kaydetti.

Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan kırmızı beyazlılar, toplamda elde ettikleri 5 - 0'lık skorla tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi son 16 turuna kalmayı başardı.

Samsunspor son 16 turunda eski Türk milli futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk veya İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşecek.

Son 16 turu ilk maçı 12 Mart'ta Samsun'da, rövanş maçı ise 19 Mart'ta deplasmanda oynanacak.

Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi Cuma günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Shkendija: Makedon ligi şampiyonu

Geçen yılın Makedon ligi şampiyonu Shkendija, 2014/15 sezonundan beri ligini ilk üç sırada bitirmeyi başardı ve dört kere şampiyon oldu.

Bu sezon tarihinde ilk defa bir Avrupa turnuvasının elemelerini geçerek lig aşamasına kalmayı başaran Totovo kentinin temsilcisinin oyuncuları toplam 6,8 milyon euro değere sahip.

Futbol verilerini derleyen Transfermarkt sitesine göre Samsunspor'un değeri ise 57,8 milyon euro.

Makedon liginde son altı maçını da kazanan Shkendija, 26 Şubat itibarıyla 19 maçta 45 puanla liderin altı puan gerisinde ikinci sırada.

Samsunspor ne durumda?

Bu sezona hızlı bir başlangıç yapan ve bir süre Konferans Ligi'nin liderlik koltuğunda oturarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Samsunspor, sezonun ortasına doğru formunu kaybetti.

9 Kasım'dan 21 Aralık'a kadar çıktığı 8 maçta galibiyet alamayan Karadeniz temsilcisi Şubat başında Süper Lig'de oynadığı iki karşılaşmayı da üçer gol yiyerek kaybedince teknik direktör Thomas Reis'in görevine son verdi.

14 Şubat'ta göreve getirilen yeni teknik direktör Thorsten Fink'in ise ilk maçında deplasmanda Shkendija'yı yenerken ikinci maçında Fatih Karagümrük'le deplasmanda golsüz berabere kaldı.

İki deplasmanın ardından, play-off rövanş maçı Fink'in taraftarları önünde çıkacağı ilk maç oldu.