Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Suriye ordusuna entegrasyonu için sene sonuna kadar süre verilen terör örgütü SDG ile anlaşmanın çok yakın olduğu iddia edilirken Suriye yönetiminden açıklama geldi. SDG ile görüşmelerin askıya alındığını belirten Suriye yönetimi, anlaşmanın olmadığını belirtti.

SURİYE: SDG İLE GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALDIK, TALEPLERİ MÜZAKERE EDİLEMEZ

Açıklamada, "SDG ile görüşmeleri askıya aldık. Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok." ifadelerine yer verildi. Terör örgütüne nihai yanıtın 28 Aralık'ta verileceği kaydedildi.

Öte yandan Suriye TV, ABD'nin her iki taraf üzerinde de yoğun baskı kurduğunu ve nihai askeri anlaşmanın 27-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Şam'da törenle duyurulabileceğini aktardı. Anlaşma taslağına göre, 90 bin SDF mensubunun Suriye ordusuna entegre edilmesi planlanıyor.

FİDAN, İSRAİL ENGELİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna entegrasyonu sürecinde İsrail engeline dikkat çekerek, "SDG'nin ilerleme kaydetmeye niyetli olmadığını görüyoruz. SDG'nin belirli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği aslında Şam'la yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte" dedi.