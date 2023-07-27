Şam'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 26'ya yükseldi. Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralıların sayısının ise 26'ya yükseldiğini açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.