Şam'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
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Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 26'ya yükseldi. Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralıların sayısının ise 26'ya yükseldiğini açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 26'ya yükseldi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Sayyidah Zaynab'ta düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralıların sayısının ise 26'ya yükseldiğini açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya