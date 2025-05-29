Şam'daki ABD Büyükelçiliği Konutunda Bayrak Töreni
Suriye'nin başkenti Şam'daki ABD Büyükelçiliği konutunda, Esad Şeybani'nin katılımıyla düzenlenen törenle ABD bayrağı yeniden göndere çekildi. Tören, konsolosluk konutunun yeniden açılması kapsamında gerçekleştirildi.
SURİYE'nin başkenti Şam'daki ABD Büyükelçiliği konutunda, ABD bayrağı yeniden göndere çekildi.
Suriye'nin başkenti Şam'daki ABD büyükelçilik konutunda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin katılımıyla yapılan törende, Washington'ın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ülkesinin bayrağını göndere çekti. Tören, konutun yeniden açılması kapsamında düzenlenen resmi program çerçevesinde gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya